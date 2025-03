Latinatoday.it - Centro storico, ecco il Masterplan di rigenerazione urbana

Leggi su Latinatoday.it

, riqualificazione, rifunzionalizzazione degli edifici pubblici e non solo; nuovi parcheggi; un verde pubblico da ripensare; pavimentazioni; un nuovo rapporto con l’acqua, da far riemergere in alcuni punti della città.lo, ildeldi Latina, chiamato R0.