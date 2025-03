Zon.it - Cento maratone in cento giorni: Marco Matteazzi corre contro il bullismo

Un’impresa straordinaria, ma con un messaggio ancora più grande., 24 anni, ha deciso di sfidare i propri limiti per una causa importante: combattere il. Per farlo, ha scelto dire 100in 100, un’avventura che non riguarda solo la resistenza fisica, ma anche la determinazione a sensibilizzare su un tema che lo ha segnato profondamente.Una sfida per crescere e aiutare gli altri“Ne ho sofferto fino alla fine del liceo”, racconta. “Pesavo più di 80 chili, non mi sentivo mai a mio agio con me stesso. Poi ho capito che il problema non era il mio aspetto, ma la mia percezione di me stesso. La corsa mi ha aiutato a lavorare su questo, e ora voglio aiutare gli altri a fare lo stesso”.Dopo aver corso 100 mezzein 100nel 2024, quest’anno ha deciso di raddoppiare la sfida: 42 km al giorno, attraversando 100 città diverse.