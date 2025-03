Lanazione.it - Cenare tardi a Firenze. “Volete un tavolo per le 22? Spiacenti, cucina già chiusa”

, 5 marzo 2025 –in centro a? Un’impresa ardua per quei palati che non si accontentano di focacce e panini al volo, o che non vorrebbero ricadere nella solita pizza. Mangiare un piatto caldo dopo le 22, seduti comodamente a undi un ristorante non è così semplice. Che sia osteria, trattoria o un locale più elegante è indifferente, la maggior parte delle cucine in centro o nelle zone limitrofe sono già chiuse a quell’ora o ne hanno ancora per poco, mezz’ora al massimo. D’altronde, per una città a forte vocazione turistica come la nostra, c’è da aspettarselo. Il servizio, soprattutto in centro storico, finisce per adattarsi alle loro abitudini: quindi si cena presto. Per chi ha ritmi più dilatati, invece, bussare alla porta di un ristorante sul fischio finale, spesso si traduce in un categorico rifiuto da parte del titolare o, se va bene, nelle occhiate di chi, giustamente, stava già assaporando la fine del turno.