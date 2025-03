Firenzetoday.it - Cena Incanto pink edition

Leggi su Firenzetoday.it

Sabato 8 marzo per la festa delle Donne al Vivido ci sarà come sempre lama. Asi canta e si balla sulle note della musica italiana e non solo.Unache vi farà cantare letteralmente tra portate gustose e musica, un nuovo modo di divertirsi insieme in occasione.