Pisatoday.it - Cedimento dell'asfalto in via Matteucci, collassata la fognatura: almeno un mese di lavori

Leggi su Pisatoday.it

E' stata causata dal collassoa sottostante, una tubazione dal diametro di 600mm che colletta i refluia zona est verso il depuratore di La Fontina, la frana sulla carreggiata in via, all’altezza’innesto su via di Cisanello e all’intersezione di via Cuppari. Il.