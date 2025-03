Bollicinevip.com - Cecilia Rodriguez è incinta?

?I rumors sulla possibile gravidanzaQuesta è la domanda che da settimane i fan della modella si pongono e di recente, le apparizioni pubbliche disembrano confermare i sospetti. D’altronde, i rumors si rincorrono da tempo e come spesso accade, più il tempo passa, più l’indiscrezione si fa concreta.L’indizio alla Milano Fashion WeekL’indizio che ha acceso il gossip arriva direttamente dalla Milano Fashion Week, dove la showgirl argentina ha sfilato in prima fila alla presentazione di Laura Biagiotti con un look che non è passato inosservato. Un elegante abito color panna, morbido e strategico, che, in alcuni scatti e video, sembra rivelare un pancino leggermente più pronunciato del solito. Basta poco per mandare in delirio il popolo del web: i follower si sono scatenati, analizzando ogni dettaglio della mise scelta dae ipotizzando che sotto quei tessuti svolazzanti possa nascondersi la conferma di una gravidanza tanto attesa.