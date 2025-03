Ilrestodelcarlino.it - C’è Stellone, sfida infinita col Carpi

Quella fra ile Roberto, tecnico della Vis Pesaro attesa venerdì sera al "Cabassi", è una storia di confronti che ha radici profonde cominciate 10 anni fa. Ilè infatti la seconda squadra cheha affrontato più volte da quando l’ex attaccante nel 2011 ha intrapreso la strada da allenatore con ben 8 confronti. Un bilancio che fin qui ha sorriso al tecnico romano che ha conquistato 5 vittorie, pareggiato 2 volte e perso in una sola circostanza. L’unico ko è arrivato in Serie A al "Braglia" nella stagione 2015-16 (2-1) quando fu De Guzman a decidere su rigore al 90’ lasalvezza dopo che al gol biancorossi di Bianco aveva risposto Dionisi. Nelle uniche due sfide giocate al "Cabassi"ha portato a casa 4 punti, senza subire reti: nel novembre del 2014 in B-Frosinone finì 0-0, quando ancora nessuno davvero pensava che biancorossi e laziali sarebbe poi saliti a braccetto in massima serie, sempre in B ma nel 2018-19, invece,sbancò 3-0 il "Cabassi" nell’anno che poi portò alla retrocessione biancorossa, una gara griffata dalle reti di Falletti, Jajalo e Nestorovski dopo che il rosso a Pezzi a fine primo tempo aveva lasciato in dieci la squadra di Castori.