C’è anche Italiano per la panchina del top club | Non vede l’ora

Valzer delle panchine: dal Milan alla Juve passando per Napoli e Inter, spuntala candidatura dell’attuale tecnico del BolognaAcque agitate al Milan e non potrebbe essere altrimenti dopo la caduta libera in campionato della squadra rossonera, ormai distante undici punti dal quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League.Vincenzo(LaPresse) – Calciomercato.it‘Diavolo’ in crisi e in difficoltàcon Sergio Conceicao in, che dopo il trionfo in Supercoppa non è riuscito a rimettere in carreggiata una stagione già negativa sotto la gestione Fonseca. Milan fuori dal playoff di Champions per mano del Feyenoord e addirittura nono in campionato e lontanissimo ormai dal vertice della classifica. Non resta che la Coppa Italia alla squadra rossonera e il doppio derby in semifinale contro i cugini dell’Inter.