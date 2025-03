Cdp Venture Capital-Cy4Gate partnership strategica per la sicurezza delle Pmi | nasce helmon

Leggi su Ildenaro.it

Cdpannunciano il lancio sul mercato di, nuovo player di cyberdedicato alle PMI.è il risultato di unatra le due Società siglata a luglio 2024, nell’ambitoattività del Fondo Boost Innovation. Questo fondo rappresenta uno strumento di corporatebuilding che co-crea nuove imprese insieme a medie e grandi aziende., con sede a Roma, offre soluzioni complete – dalla raccolta dei dati e valutazione dei rischi, fino ai piani di recovery in caso di attacchi informatici – dicibernetica dedicate al segmentoPMI italiane, attraverso una modalità end-to-end in grado di garantire il massimo livello di protezione dai rischi. Inoltre, la realtà di recente costituzione, distribuirà prodotti di assicurazione cibernetica, operando come Managing General Agent (MGA), grazie allesviluppate con primarie e rilevanti aziende di settore.