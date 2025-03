Ilnapolista.it - Cavani sta sbagliando troppi gol, l’astrologo del Boca: «È vittima di stregoneria»

Dopo la rete sbagliata clamorosamente nella sfida contro l’Alianza Lima di Copa Libertadores, Edinsonha ricevuto numerose critiche. Il match ha sancito infatti l’eliminazione delJuniors dalla competizione. Ma questo è solo l’ultimo di una serie di gol divorati dall’uruguaiano ex Napoli nell’ultimo periodo; perciò, è stato contattato dal quotidiano Olédel, Giorgio Armas.delJuniors: «di»Armas ha parlato di “” in merito a quanto sta accadendo al centravanti:«ha una capacità di segnare del 99% e ha una bella astrologia ed è incredibile che abbia sbagliato quel gol, chi può fallirlo? Volevo uccidermi perché mi si è spezzato il cuore e perché quello che ha sbagliato è stato proprio Edinson, che è arrivato qui per fare la storia del club.