Caterina Guzzanti Secondo lei: "Viaggio nella fragilità delle coppie"

Il sipario dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano questa sera alle 21 si rialzerà conin scena conlei, spettacolo che ha scritto e diretto e che la vede protagonista con Federico Vigorito. L’attrice, nonché comica e imitatrice, in modo ironico affronta un tema universale più che mai vivo, quello della: un lungo, intimo e delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Com’è natolei? "Dal desiderio di scrivere una cosa più complessa di quelle che si portano in tv. Volevo scrivere uno spettacolo vero, una storia con un capo e una coda, e che non fosse un pretesto per usare quanto già visto e semplicemente per far ridere. Ho quindi ho seguito il corso di scritture di Lucia Calamaro e con lei abbiamo individuato l’argomento, finora poco vagliato e sondato, ossia quello dell’impotenza maschile, in quanto è ancora un tabù.