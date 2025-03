Sport.quotidiano.net - Casteldebole nel futuro. Piccoli, Pinamonti, Pessina. Fari anche sugli Esposito

Un Bologna più italiano per Vincenzo Italiano: ecco una delle idee in seno alla dirigenza rossoblù in vista della prossima estate, ammesso e non concesso che il mercato offra pedine a prezzi accessibili nel rapporto qualità prezzo e che siano ritenute adatte a migliorare la squadra. L’opera è iniziata in estate con l’arrivo in prestito oneroso (da 1 milione) con diritto di riscatto fissato a 10 per Tommaso Pobega. L’idea di riscattarlo c’è, ma molto dipenderà dal finale di stagione: se sarà Europa o meno e di che tipo. E’ proseguita con l’arrivo in prestito di Davide Calabria a gennaio, sempre dal Milan e in scadenza di contratto a giugno: idea e voglia di discutere la sua permanenza,in questo caso c’è, ma tanto il giocatore quanto il club ne parleranno verso la fine dell’anno, quando sarà chiaro se il Bologna continuerà a girare per il continente.