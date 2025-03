Internews24.com - Castaignos ricorda: «Io all’Inter? Ecco perché il Feyenoord mi fece trasferire a Milano»

di RedazioneLuctorna a parlare del suo passaggio: le parole dell’attaccante olandeseRaggiunto alla vigilia del match anche dall’emittente olandese ESPN, dove ha ripercorso quella che è stata l’annata che lo ha portato all’attenzione dell’Inter, quando segnò 15 gol con il, in una squadra lontana da quella attuale: L’ADDIO – «Non abbiamo giocato come dovrebbe sempre fare il, ma a livello personale è andata molto bene. Sembra egoistico, ma tu sei un attaccante. Allora sarai sempre giudicato in base a ciò che metti in rete. Quindi per me è stata una stagione fantastica»CESSIONE – «Ilaveva bisogno di soldi, punto. Non c’era alcuna trattativa possibile. Il direttore tecnico Leo Beenhakker è stato onesto: ‘È meglio per il club se te ne vai’.