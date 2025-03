Thesocialpost.it - Caso ‘Salva-Milano’: il PD e il Comune fermano il provvedimento

Dopo le recenti rivelazioni dell’inchiesta giudiziaria sull’urbanistica milanese, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha annunciato la sospensione della discussione sul Ddl, attualmente in esame al Senato. “Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura, è evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti con il”, ha dichiarato Schlein, esprimendo inoltre solidarietà al sindaco Giuseppe Sala, che sembrerebbe essere stato indirettamente coinvolto nelle dinamiche politiche legate alla vicenda.La posizione deldi MilanoIl dietrofront del PD segue quello deldi Milano, che ha annunciato ufficialmente di non sostenere più l’iter legislativo della norma. Ilera nato con l’obiettivo di sbloccare l’edilizia nel capoluogo lombardo, ma le nuove accuse di corruzione che coinvolgono l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni e altri due funzionari hanno cambiato lo scenario politico e giuridico.