Casertana, prezzi popolari per il derby contro il Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoSi apprende dall’ufficio stampa dellaFC che saranno applicati i cosiddettiallo stadio Pinto, per assistere alil, e supportare al massimo i falchetti in questo difficile finale di stagione. Ecco il comunicato stampa.“Amarsi Ancora”. E’ questo il grido che accompagna il lancio dell’iniziativa promossa dallaFC.In vista della gara, in programma allo stadio ‘Pinto’ domenica 9 marzo alle ore 19.30, il club chiama a raccolta il popolo rossoblu promuovendo.Nell’occasione, infatti, i tagliandi saranno in vendita ai seguenti:DISTINTI: 5 euro (costi di prevendita inclusi)TRIBUNA (SETTORE UNICO): 10 euro (costi di prevendita inclusi)Ingresso gratuito fino a 12 anni non compiuti.