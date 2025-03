Lanazione.it - "Case popolari, i comuni bocciano la riforma della governatrice"

Per il segretario umbroLega Riccardo Augusto Marchetti "ladellevoluta dalla giunta Proietti va contro i cittadini umbri e contro le fasce più debolipopolazione, ma risponde soltanto a logiche politiche di estrema sinistra". "Bene ha fatto il Cal a bocciare un documento che non tiene conto dei cinque anni di residenza in Regione e nemmeno degli immobili all’estero di proprietà degli stranieri che chiedono la casa popolare: tutti elementi di tutela dei cittadini umbri introdotti dalla legge regionale, voluta dalla Lega e dal centrodestra nella scorsa legislatura, a prima firma Paola Fioroni" sostiene in una nota. "Nessuno più degli amministratori locali - afferma Marchetti - conosce le problematiche del territorio e le necessità delle famiglie contro cui si scaglia questavoluta dall’assessore del partito del Salis, che ha fatto dell’occupazione abusiva una bandiera politica.