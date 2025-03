Anteprima24.it - Casagiove, minaccia l’ex per la figlia: arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiPretendeva di accompagnare laad una festa ma in un giorno diverso da quello in cui gli era stata affidata dal giudice, e così al diniego delcompagna, ha pesantementeto e insultato quest’ultima, finendo per essere. E’ accaduto a, nel Casertano, dove isono intervenuti per fermare un 43enne del posto, nei cui confrontiaveva già più volte presentato denuncia per stalking negli ultimi tempi. I due si erano lasciati e la donna era andata a vivere dai genitori con la bimba avuta con il 43enne; questi avrebbe potuto vedere lasolo in determinati giorni, ma non ha mai accettato tale decisione, e più volte si è presentato dai suoceri per prendere la bimba,ndocompagna in ogni occasione.Anche ieri il 43enne, sapendo che ladoveva andare alla festa di un compagno, si è recato dai suoceri, dove c’era anche, che non ne ha voluto sapere di lasciargli la piccola.