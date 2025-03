Dilei.it - Carta da parati, dallo stereotipo all’innovazione di Darlingmind Studio

Quando si parla didaspesso viene in mente una distesa ocra a motivi arcadici, con fiori e cerbiatti che degradano verso un orizzonte ideale: la linea del mobilio, la credenza della zia, quel po’ di muffa che ricopre le pareti. Lobanalizzante dell’antiquato viene, da qualche anno, infranto dalla ricerca di nuove trame e motivi, in un ritorno all’artigianalità fusa col design più innovativo.daper sognatoriÈ il caso della, azienda torinese specializzata nella creazione e nella produzione di “daper sognatori”. È questa la nuova clientela di riferimento, non più signore di classe, ma animi inquieti dal palato fine, che non si accontentano delle solite pareti spoglie: scrutano le mura di casa alla ricerca di una sensazione di esotico familiare, di trame infinite, simboli ermetici, pennellate che si inerpicano in verticale sino a monopolizzare il soffitto – secondo l’audacia dell’acquirente.