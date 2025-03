Anteprima24.it - ‘Carro dei carcerati’, la Lega: “Il sindaco aveva gli occhi bendati”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Risulta assai difficile credere che nessuno dal Comune si sia accorto deldeiche è sfilato ad Acerra”: lo afferma Severino Nappi, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania, che si chiede se “ile i componenti della maggioranzano una benda suglimentre il carro girava per le strade cittadine o quando hanno assistito alla festa conclusiva del Carnevale”.“Per giunta – prosegue – in maggioranza c’è una componente politica della stessa estrazione di chi sulla ‘spettacolarizzazione’ della denuncia di episodi in cui si esaltano illità e criminalità ha costruito e continua a costruire il proprio consenso. Lalità e i suoi principi si difendono sempre e comunque, non solo per fini propagandistici, e il primo passo è l’attenzione massima che deve avere una Amministrazione comunale perché non si verifichi questo tipo di inqualificabili fatti”.