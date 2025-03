‘Carro dei carcerati’ gli autori | E’ un monito per i ragazzi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo scelto di realizzare questo carro per dire aidi non sbagliare, e scegliere una strada migliore”. Così gli artefici del carro allegorico che raffigura la Statua della Libertà che sovrasta un carcere, ma con in mano un mitra al posto della fiaccola, spiegavano la loro scelta in un video dello scorso 23 febbraio postato su Fb dalla locale ProLoco di Acerra.“Sono 7, 8 anni che presentiamo i nostri carri – sottolineano nel video, mentre tinteggiano le pareti del finto carcere – cercando di coinvolgere i, anche quelli più piccoli, e per cercare di non farli sbagliare, e scegliere una strada migliore”.La ‘paranza’ degli, riconducibile al rione Gescal di Acerra, è solo una delle sette associazioni che hanno preparato i carri sfilati per le strade della città nei tre giorni di festa per il Carnevale acerrano.