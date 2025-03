Sport.quotidiano.net - Carrarese Luigi Cherubini giovane rivelazione: "Percepisco la fiducia di tutto l’ambiente"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La fantasia al potere.sta rivelandosi una delle giovani rivelazioni di questa. Sabato ha messo a segno il suo secondo gol stagionale, votato tra i due migliori della giornata, e vanta a referto anche tre assist. "A livello personale non posso che essere contento – ha spiegato il 21enne talento della Roma – sia per la continuità che sto trovando in termini di minutaggio, in crescendo da inizio campionato, che per lo sviluppo dal punto di vista umano. Lacheda parte del mister e dimi sta supportando nel coraggio di compiere alcune giocate, rischiando di più nelle scelte in campo. Resto consapevole di poter migliorare ancora e spero di riuscirci in questo finale di stagione, per il quale sono fortemente determinato e concentrato, come del resto i miei compagni.