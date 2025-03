Internews24.com - Carranza a Prime Video: «L’Inter è una grande squadra ma noi in casa siamo forti»

di Redazioneha parlato ai microfoni di Primein occasione della sfida di Champions League tra Feyenoord e InterRaggiunto dai microfoni di Primeattaccante del Feyenoord, ha analizzato l’andata degli ottavi di Champions League contro.CREDI CHE L’AVVERTIMENTO SIA CHIARO PER TUTTI, COL FEYENOORD NON SI SCHERZA? – «Certamente.unache non è stata presa troppo sul serio. Credo che stiamo facendo bene, che abbiamo la personalità per giocare questo tipo di partite. Contro il Bayern Monaco, il Benfica e il Milan abbiamo dato la dimostrazione di avere la personalità e i giocatori per vincere queste partite. Facciamo sul serio!».IMMAGINO CHE PER UN ATTACCANTE AVERE UN ALLENATORE COME VAN PERSIE SIA QUALCOSA DI SPECIALE. CHE COSA TI HA DATO IN QUESTO PERIODO? – «Non devo aggiungere niente rispetto a ciò che è stato come giocatore e sul suo ruolo da allenatore.