Romadailynews.it - Carovana del Giubileo, il nuovo progetto sociale di Komen Italia

PARTE LA “DEL”ILDITUTELA DELLA SALUTE FEMMINILENATO DALLA SINERGIA VIRTUOSA TRALA,Roma CAPITALE,LA Città Metropolitana di Roma Capitale, L’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli IsolaE la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS PRIMA TAPPA L’8 MARZOGIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNAE DELDEL MONDO DEL VOLONTARIATO Ilrappresenta da sempre un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e anche. La salute è un valore imprescindibile per l’inclusionema ancora oggi permangono molte diseguaglianze nelle opportunità di tutela di questo diritto, soprattutto a discapito delle persone più disagiate. Per contribuire a ridurre questa disparità da oltre 15 anni laha avviato la “della Prevenzione”, un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile che offre gratuitamente esami strumentali per la diagnosi precoce dei principali tumori di genere, in particolare a donne che vivono condizioni di fragilitàed economica.