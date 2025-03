Ultimouomo.com - Caro, amatissimo Bruno Pizzul

Ora che i ricordi, i racconti più o meno personali si ritrovano disordinatamente in fila, uno dopo l’altro, a legarli c’è sempre un richiamo alla voce. La voce di, la sua cadenza, il tono con cui entrava nelle case degli italiani per raccontare loro la passione più grande. Eppure, cercando di uscire da questo riflesso pavloviano, fermandosi un attimo a pensare, c’è qualcos’altro che ci sta lasciando un magone fastidioso e ingombrante. Perché la differenza, l’omone friulano, l’ha fatta nei momenti in cui ci privava della possibilità di sentirla, quella voce. L’essenza distava nelle sue pause intense e nei silenzi che sapevano di resa, generalmente necessari per scandire e al tempo stesso provare invano ad addolcire l’amarezza.La sospensione dell’anima e della voce in quel mezzo secondo necessario per elaborare l’errore di Roberto Baggio contro il Brasile, triste remake di quanto era accaduto quattro anni prima in semifinale all’allora San Paolo («L’Argentina è finalista in Coppa del Mondo, sono immagini che non avremmo mai voluto commentare») e anticipazione di quel che sarebbe successo nel 1998 nel quarto di finale con la Francia, lasciando entrare nelle case il tonfo sordo della traversa di Di Biagio.