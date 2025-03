Panorama.it - Carnevale di Viareggio 2025, vince il carro della Papessa mentre Papa Francesco è in ospedale - video

Si chiama «Sic Transit Gloria Mundi» ("Così passa la gloria del mondo"), ed è ilvincitore deldi, creato da Carlo e Lorenzo Lombardi. Il titolo, già di per sé, fa pensare alla caducità delle cose grandi, ma la vera sorpresa arriva quando si scopre il soggetto: unadonna alla guidaChiesa. Sicuramente un’opera d’arte imponente, che mescola maestria artigianale e satira. Martedì grasso, tra i fischi e gli applausi che ormai fanno partetradizione, ilsi è guadagnato il primo posto, scatenando un’ondata di stupore e discussioni. Jacopo Allegrucci, che aveva vinto per tre anni consecutivi, si è dovuto accontentare del secondo posto,la famiglia Cinquini ha chiuso il podio. Ma dietro questa festa c’è una domanda che ha fatto più di qualcuno riflettere: è il momento giusto per unche ridicolizza la Chiesailsta lottando per la vita in?La satira delè sempre stata una provocazione, un’occasione per ridere di tutto, anche dei potenti.