Carnevale di Putignano | ha vinto Fiori nei cannoni Oltre 85mila presenze per l' edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:È l’Ass. “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo il gruppo vincitore della 631ªdeldi, che sposa il binomio tra pace e sovversione con il carro allegorico “nei”, un inno alla pace e alla speranza, con l’obiettivo di ribaltare, trasformare una situazione di distruzione in una vera esplosione di colori. Perché è la pace la vera sovversione oggi, come ha sottolineato Nicola Lagioia, già Premio Strega e direttore del Salone del Libro di Torino, nonché presidente della giuria tecnica del2025, nella lectio magistralis tenuta ieri pomeriggio in piazza sui temi dei riti, delle origini e dei risvolti sociali del, introdotto dal direttore filosofico della kermesse Andrea Colamedici.