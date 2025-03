Quotidiano.net - Carnevale di Ivrea: Le arance diventano compost ed energia rinnovabile

Ledei tre giorni di battaglia deldi(Torino), conclusi ieri, diventerannoelettrica e termica e biometano. Per la trasformazione sta lavorando il Polo Ecologico di Acea Pinerolese (Torino), che al momento ha ricevuto 90 tonnellate circa die a cui in totale ne arriveranno 180 tonnellate, in sei viaggi dada parte dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti della Città, Società Canavesana Servizi. Al Polo Ecologico di Acea Pinerolese le tonnellate didiventeranno(Florawiva), pronto per l'utilizzo in agricoltura, per la floricoltura, comprato da agricoltori e frutticoltori e privati cittadini,sia elettrica, utilizzata in loco e ceduta in rete, sia termica per il teleriscaldamento, infine biometano immesso direttamente nelle reti nazionali del metano.