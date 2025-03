Genovatoday.it - Carnevale a Cogoleto con corteo musicale, spettacoli e pentolaccia

Leggi su Genovatoday.it

Domenica 9 marzo torna l'evento diper famiglie, e non solo, organizzato dal Comune dicon la collaborazione delle associazioni del territorio. A partire dalle 14:30, sul Molo Speca, musica e animazione per grandi e piccini,e dolciumi. Premio per la.