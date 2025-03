Zonawrestling.net - Carmella: “WWE? Mi hanno completamente ignorato. Forse perché ho avuto un figlio?”

Come sappiamo,ha recentemente chiuso la sua esperienza ina seguito del mancato rinnovo del suo contratto alla scadenza. Nei giorni successivi, l’ex campionessa, aveva dichiarato di aver molte cose da dire su come la sua carriera a Stamford sia giunta alla fine e il momento è arrivato.non ha affatto digerito come sono andate le cose.“Brutto sia finita così dopo 12 anni”Ospite del podcast “Barely Famous”,ha parlato del suo addio allanon risparmiando qualche bordata nei confronti della federazione: “È stato un brutto modo di chiudere 12 anni di carriera. Michiamato dicendomi che il mio contratto sarebbe scaduto in 10 giorni. Poi sono spariti,spariti. Mi sono detta ‘E ora che faccio?’. Hola sensazione di essere stata punita per averun”.