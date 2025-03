Oasport.it - Carlos Alcaraz si lamenta per il cambio di superficie a Indian Wells: “Non ha senso”

è il grande favorito per la conquista del Masters1000 di. Vincitore delle due ultime edizioni, lo spagnolo (n.3 del mondo) va a caccia del suo secondo titolo stagionale, dopo aver vinto per la prima volta a livello indoor a Rotterdam (Paesi Bassi). In cerca di continuità Carlitos, che non potrà guadagnare punti su Jannik Sinner in questa circostanza per la scadenza di 1000 punti prevista nel ranking ATP.Unperplesso rispetto alla notizia deldidopo 25 anni nel torneo californiano. I campi, infatti, sono stati resi un po’ più veloci stando alle testimonianze dei tennisti in loco. L’iberico, notoriamente più in difficoltà supiù rapide, non ha nascosto un po’ di disappunto davanti ai microfoni.“Il campo è un po’ più veloce, sì, ed è qualcosa che non ho capito quando l’ho saputo.