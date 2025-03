Sport.quotidiano.net - Carica Inzaghi, via all’Euro volata. "Emergenza? L’Inter è pronta». Bastoni a sinistra, chance Zielinski

La prima sfida è sugli indisponibili. C’è una lunga conta da fare per elencare gli assenti di Feyenoord-Inter. Ne hanno i nerazzurri, tutti concentrati nello stesso reparto (gli esterni), ma agli olandesi va anche peggio. Il nuovo arrivato Robin Van Persie, oggi allenatore e nel 2002 calciatore nel doppio precedente che vide trionfare gli olandesi in semifinale di Coppa Uefa, ha dieci calciatori fuori causa e tanti nodi da dover sciogliere. Parte anche da un materiale umano tecnicamente più povero e deve bissare l’impresa del predecessore Bosschaart, il cui breve interregno ad interim è bastato per centrare un insperato passaggio del turno nei playoff, ai danni del Milan. Ancheha i suoi grattacapi. Guida una squadra arrivata a marzo in corsa in tre competizioni, che in Champions League ha subito soltanto un gol in tutta la fase a gironi, “riposando“ durante i playoff.