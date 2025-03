Ilgiorno.it - Carcere di Cremona, agente aggredito detenuto: prima una testata, poi giù calci e pugni

– Undella polizia penitenziaria è statomartedì sera neldida un50enne che lo ha colpitocon unae poi con. Secondo quanto ricostruito, ilha agito perché non voleva rientrare in cella dalla socialità. A darne notizia è Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del sindacato Sappe. Il poliziotto ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. "Quanto accaduto è inaccettabile e servono risposte ferme, anche prevedendo di riaprire carceri come quella di Pianosa e dell'Asinara dove destinare i detenuti violenti — afferma Greco —. E lo dico perché per noi che conosciamo e viviamo ogni giorno la complessità dell'ambiente carcerario è sconcertante il continuo ricorso alla violenza da parte dei detenuti, ma ancora di più lo è in situazioni come questa, dove una motivazione così futile viene fornita a giustificazione di un agire ignobile, incivile e selvaggio".