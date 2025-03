Napolipiu.com - Capello: “Scudetto? È uno Squid Game, equilibrio mai visto”

: “? È unomai”">Il campionato di Serie A si è trasformato in una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi. Lo pensa Fabio, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha paragonato la corsa al titolo a “uno”, dove quattro squadre si sfidano in unmaiprima a questo punto della stagione.“Non si sa chi durerà di più. così è davvero bello e avvincente”, ha dichiarato l’ex allenatore.La Juventus è in corsa per il titoloTra le squadre che si giocano lo, secondo, c’è anche la Juventus, nonostante il distacco dalla vetta.“La Juve è tornata ed è sempre la Juve. Certo, è la più lontana tra le prime quattro, ma non avevamo maiuna quarta in classifica a soli sei punti dal primo posto a marzo”, ha sottolineato.