Juventusnews24.com - Capello non ha dubbi sulla Juve: «È tornata e adesso è in corsa per lo scudetto. Lo dico per questi motivi»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non ha: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sportsquadra di Thiago Motta ealloFabioè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare, tra le altre cose, del risveglio dellantus. Le sue dichiarazioni in vista della partita con l’Atalanta.– «Quattro squadre a giocarsi lo, un equilibrio mai visto, e siamo a marzo. Non si sa chi durerà di più. Così è davvero bello, avvincente.ntus in? Assolutamente sì, laed è sempre.la. Certo, tra le prime quattro è la più lontana dalla vetta ma è anche vero che a questo punto della stagione non avevamo mai visto una quarta in classifica a soli sei punti dal primo posto. Quella bianconera è una squadra in crescita, fresca, non ha più le coppe e gioca un altro calcio rispetto a poco tempo fa.