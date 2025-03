Inter-news.it - Capello: «Inter non sta benissimo! Non è più squadra dominante»

Fabio, presente negli studi di Sky Sport, non commenta positivamente il momento dell’. In giornata lo scontro di Champions League con il Feyenoord.CONDIZIONE – Fabionon giudica positivamente il momento: «L’che ho visto contro il Napoli non stafisicamente. Dipenderà molto da come entreranno in campo, se saranno concentrati e attenti. La partita in Olanda è semplice, bisogna avere umiltà e l’non è più lache ci ha abituato bene. L’non domina più le partite, non le sta dominando. Ha giocatori di qualità che fanno la differenza ma lanel collettivo non è. In Champions League bisogna avere concentrazione in più. La difesa fino ad ora è stato il punto di forza della, speriamo che questo rimanga nella fase della competizione.