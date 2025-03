Ilrestodelcarlino.it - "Caos terminal per bus sovraffollati"

"Il problema sicurezza aidegli autobus parte dal sovraffollamento dei mezzi pubblici". Lo dichiarano i consiglieri comunali di "Novellara democratica civica", guidati dal capogruppo Alessandro Cagossi. "Stando a quanto dichiarano i genitori di alcuni degli studenti che usano il bus per recarsi alle scuole superiori di Correggio e Carpi – dicono i consiglieri – il problema base del servizio autobus è la mancanza di adeguati posti a sedere. Questo crea dei parapiglia alla salita nel momento della fermata, cui segue un cronico sovraffollamento dentro i mezzi e, addirittura, qualche ragazzo rimane costretto a rimanere a piedi perché gli autobus sono troppo pieni. Ecco perché i ragazzi si azzuffano per salire sui mezzi finché non ci sarà un posto a sedere per ogni abbonamento venduto nelle corse fruite dagli studenti".