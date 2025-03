Juventusnews24.com - Canzi non usa mezzi termini per presentare Juventus Women-Fiorentina: «Per noi è il match dell’anno per una ragione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, allenatore dellaNext Gen, ha parlato del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la: ecco le sue paroleMaxè pronto ed è carico per guidare lanel ritorno della semifinale di Coppa Italia femminile contro la. Ecco le sue impressioni rilasciate ai canali ufficiali della Juve.PAROLE – «Per noi è ilperchè, se in campionato mancano ancora sette gare e c’è ancora un piccolo margine di errore, questo è il ritorno di un turno a eliminazione diretta e non possiamo permetterci di fallire. Il nostro orizzonte è a domani (giovedì 6 marzo). Ci aspettiamo una partita nella quale lasi giocherà il tutto per tutto perchè questo doppio confronto si gioca su 180 minuti ed è soltanto finito il primo tempo.