Lanazione.it - Cantoni, Pofferi, Biggini e Bossi firmano una lettera per Spezia Capitale Cultura

La, 5 marzo 2025 – Gli 'Ambasciatori della Città dellanel Mondo', Mauro Cantini, Leonardo, Carlo Alberto, Giulianounaa sostegno di La2027. Eccola, di seguito. “LaItaliana della2027 sarebbe il coronamento di un sogno che l’amministrazione Peracchini ha disegnato ormai dall’inizio del primo mandato. Con la presentazione del dossier 'Unacome il mare', la nostra Città si è connotata come fortemente e fieramente 'identitaria', fondando la sua storia e la sua prospettiva futura da quell’elemento che scendeva a valle in mille ruscelli e consentiva la sussistenza dei 'contadini del mare', poi l’Arsenale Militare, la Città nuova, migliaia di persone da tutta Italia per costruire una “nuova nazione”.