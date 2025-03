Ilrestodelcarlino.it - "Canto per Benvegnù". Irene Grandi sul palco:: "Questa canzone l’ha scritta per me"

"Quando Paolo ha scritto, ha pensato subito a me". ’Le gioie minime’ è il titolo dellainedita cantata da, insieme con Brunori Sas con la musica della band I Paolo, in omaggio al cantautore scomparso il 31 dicembre scorso, vincitore del premio Ballerino Dalla per la categoria Artista a ’Ciao - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’., che emozione sarà portare sulquesto omaggio? "Un’emozione che miscela malinconia e amore per la musica. Paoloha avuto tanto coraggio nelle sue scelte artistiche. Scelte che infondono coraggio anche negli altri artisti. È riuscito sempre a differenziarsi con una proposta individuale, sentita e autentica. Diciamo un artista fuori dal coro e dalla moda, che ha portato coraggio e grande dignità".