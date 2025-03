Cantiere del porto avviati i lavori di recinzione | parte la protesta

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 marzo 2025 – Undi cemento, è stata costruita sulla spiaggia nella zona del vecchio Faro, nell’area deldelcrocieristico. La, lunga 500 metri, è fatta in jersey, una barriera di sicurezza in cemento o calcestruzzo, impedisce l’accesso a mare. Presente anche un foglio che ne vieta l’accesso per “motivi di sicurezza”.Furiosi e sconcertati i cittadini che hanno postato sui social delle foto, chiedendosi cosa stia succedendo e che scrivono: “Nessuna comunicazione e nessuna spiegazione”. “Come distruggere la memoria di un posto magico – si legge ancora -. Come distruggere un punto di aggregazione per molta gente che è nata e cresciuta qui“.L’opposizione: “Subito chiarimenti dall’amministrazione”“Chiediamo subito chiarimenti all’amministrazione comunale per laapparsa durante la scorsa notte nella zona del faro”.