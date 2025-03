Ilfattoquotidiano.it - Cane randagio vive per giorni con la testa incastrata in un secchio e rischia la morte per denutrizione e soffocamento: la storia del piccolo Buckethead

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladil’ha raccontata Thedodo.com ed è unaa lieto fine. Intanto,è il soprannome che è stato dato a un cagnolinoche è stato visto vagare perper le strade di East St. Louis (Illinois): “bucket” in inglese significa “”, e “head” significa “” e il motivo del nomignolo è semplice, perché il cucciolo è rimato con il muso in undi plastica pieno di cheeseballs, cioè di palline di mais soffiato ricoperte di formaggio in polvere, uno snack molto popolare negli Stati Uniti.Sono molti gli abitanti della città che hanno visto ile hanno chiamato il Gateway Pet Guardians (GPG) e i tentativi di salvarlo sono iniziati subito, anche perchérifiutava di farsi avvicinare e incastrato com’era, il rischio di, disidratazione eera molto alto.