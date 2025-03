Ilgiorno.it - Cane abbandonato per giorni senza cibo né acqua: “Aaron è morto perché ha provato a sfamarsi con due chili di plastica”

Como – Èdopodi agonia,in casanéné, provando acon stracci, calze, pezzi di gomma., unpitbull di sei anni, è stato lasciato in un appartamento in provincia di Como da chi avrebbe dovuto occuparsene e, quando è deceduto, il suo peso era passato da 40 a 14. A ucciderlo è stato un gigantesco bolo di duecausato dagli oggetti che ha ingerito. Ad allarmarsi sulla situazione disarebbe stata la sorella del proprietario delche, periodicamente, portava sacchi di mangime e soldi alla persona incaricata per il mantenimento dell’animale e chiedeva informazioni su di lui e sulla sua salute, ricevendo ottime notizie tramite foto e video vecchi, che non ritraevano l’orrore che invece stava vivendo, chiuso da solo fra quelle mura.