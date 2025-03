Lanazione.it - Campi, 'Desmond' e 'Ciarlatani' in scena al Teatrodante

Firenze, 5 marzo 2025 – “” e “”: due spettacoli imperdibili sul palco delCarlo Monni tra commedia, gotico e satira sul mondo dello spettacolo: venerdì 7 e sabato 8 marzo alle ore 21 andrà in", scritto e diretto da Andrea Bruni, una pièce originale che intreccia commedia farsesca e atmosfere gotiche, con Nicola Pecci, Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Lucia Agostino, Gianni Bartalucci, Marco Bruni, Annalisa Vinattieri, Francesco Renzoni, Veronica Natali e David Cinelli, una produzione ZerA, con musiche originali di Alessandro Luchi, aiuto regia di Antonella Agati e costumi firmati da Gianni Bartalucci e realizzati da Sabrina Vanni. In programma per sabato 8 marzo ore 18,30 anche la presentazione del libro “L'età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano” (Longanesi, 2022) con l’autrice Angela Terzani Staude in dialogo con Sandra Gesualdi nell’ambito della rassegna Ca.