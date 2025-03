Anteprima24.it - Campagna controlli Autodemolitori, denunciato un imprenditore

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo sugli, hannoundel posto, ritenuto responsabile di violazioni in materia ambientale.In particolare, i Carabinieri hanno accertato che un 50enne esercitava l’attività meccatronica convogliando le acque reflue industriali in una vasca a tenuta, la quale non aveva mai avuto operazioni di smaltimento e bonifica dei liquidi e dei fanghi.A seguito delle irregolarità riscontrate, l’è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per la gestione illecita dei rifiuti ed è stata elevata a suo carico una sanzione amministrativa di euro 6mila.