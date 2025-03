Ilrestodelcarlino.it - Camion si ribalta in A14, disagi e rallentamenti

Pesaro, 5 marzo 2025 – Unsi èto in A14. E’ quanto accaduto questa mattina nel tratto autostradale di Pesaro e Urbino, in direzione nord. Intervento immediato delle squadre di soccorso Un grossosi èto mentre stava percorrendo l’autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro per mettere in sicurezza il veicolo e permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. La persona che si trovava all’interno era già riuscita a uscire dall’abitacolo. Coordinazione delle autorità per la gestione del traffico Tempestivo anche l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia stradale che ricostruirà la dinamica dell’accaduto.sono stati registrati sul tratto autostradale.