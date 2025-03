Thesocialpost.it - Camion si incastra in galleria: incidente spaventoso, traffico paralizzato

Questa mattina ilnel Lecchese è stato pesantemente rallentato a causa di unche ha provocato la chiusura per alcune ore del tunnel del Monte Barro, situato lungo la superstrada 36, che collega Sondrio, Lecco e Milano. Un, carico di lastre di cemento, si è bloccato all’interno del tunnel, probabilmente a causa di uno sbilanciamento del carico, e si èto contro la volta della corsia sud diretta verso Milano. Il mezzo ha finito per “appoggiarsi” sulla parete del tunnel, rendendo impossibile il suo spostamento.In un primo momento, la chiusura ha riguardato solo la corsia diretta verso Milano, ma successivamente è stato necessario chiudere completamente il tunnel per permettere il recupero dele del carico. Il blocco ha generato ingorghi su tutte le direttrici, causando lunghe code in entrata e uscita dalla città nelle ore di punta, quando molte persone si dirigono verso i luoghi di lavoro.