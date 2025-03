Inter-news.it - Cambiasso: «Fondamentale recuperare Thuram e Calhanoglu»

Esteban, ospite nel post partita di Champions League di Sky Sport, ha analizzato le condizioni di Hakane Marcus, alla vigilia di Feyenoord-Inter. IL COMMENTO – Esteban, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida che attende l’Inter domani in casa del Feyenoord, e del momento non brillante che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi. In particolare, l’ex centrocampista nerazzurro, si è soffermato sulle condizioni precarie di. Il Chucu afferma che, per rivedere la vera Inter, saràal massimo i due calciatori: «Io credo che sarà molto importante sapere come stanno. Sono due giocatori fondamentali per l’Inter, e in questo periodo di non brillantezza della squadra ha pesato il fatto che non fossero a disposizione:perché infortunato eperché fatica a trovare continuità.