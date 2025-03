Inter-news.it - Calvarese: «Thuram-Mitchell? Sembrava contatto regolare! Ecco perché è rigore»

L’Inter batte il Feyenoord nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, tra una settimana si giocherà il ritorno a San Siro. Nella partita andata in scena al de Kuip è stato assegnato unai nerazzurri, poi fallito da Zielinski:su Prime Video analizza l’episodio EPISODIO COMPLESSO – L’Inter di Simone Inzaghi crea un piccolo vantaggio sul campo del Feyenoord vincendo 2-0, in attesa della sfida di ritorno in programma martedì 11 marzo a San Siro. Marcus, autore della prima rete, è riuscito a conquistare anche un calcio di(poi fallito di Piotr Zielinski). L’ex arbitro Gianpaoloanalizza l’episodio: «Rivediamoloè un episodio complesso:entra in area,lo tocca e va giù. L’arbitro fa proseguire e nessuno protesta, anche io francamente ho pensato fosse un corpo a corpo