Dilei.it - Call my agent, chi saranno i protagonisti della terza stagione

Leggi su Dilei.it

Sta per tornaremy– Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano. Le ripresedello show sono appena iniziate a Roma, e promettono grandi sorprese: tra le guest star, infatti, sono attesi divi amatissimi come Luca Argentero e Miriam Leone.my, iC’è grande attesa per ladimy– Italia: la serie, che racconta in modo ironico ed originale lo star system italiano, tornerà prossimamente con sei nuovissimi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le riprese sono già iniziate a Roma: la città eterna, nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, sarà ancora una volta lo sfondo delle vicende deglii dello spettacoloCMA, pronti ad affrontare un anno esplosivo.