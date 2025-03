Lapresse.it - Call My Agent 3 in arrivo su Sky, ecco il cast della terza stagione

My3 è incon unstellare. Sono appena iniziate a Roma le ripresediMy– Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, che torna prossimamente con sei nuovissimi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Sempre prodotti da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), i nuovi episodi sono diretti da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritti da Federico Baccomo (My– Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4).Nuova era per la CMACol consueto tono brillante e autoironico, racconteranno l’inizio di una nuova era per la CMA, l’importante agenzia di spettacolo al centroserie, celebrando ancora una volta lo star system italiano.